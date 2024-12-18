Спецпосланник Трампа по Украине и России планирует приехать в Киев в начале января, - Reuters

Кит Келлог,

CentralAsia (CA) - Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на должность спецпосланника по Украине и России, в начале января посетит Киев с визитом, рассказали источники Reuters.

Поездка запланирована в рамках усилий будущей администрации Трампа по скорейшему завершению российско-украинского конфликта. При этом, по словам собеседников агентства, Келлог не собирается во время этой поездки посещать Москву.

Помимо визита в Киев, команда Келлога также работает над организацией встреч с лидерами в «других европейских столицах», в частности, в Риме и Париже. Однако план поездки все еще находится в разработке и маршрут может измениться, предупредил один из источников Reuters.

Ожидается, что встречи будут направлены на «сбор информации», а не на активные переговоры, утверждают собеседники агентства. Сама поездка свидетельствует о том, что избранный президент США придает большое значение завершению военных действий в Украине, отмечает Reuters.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен как можно скорее завершить российско-украинский конфликт. Он призвал стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры, но еще не предложил план завершения конфликта.

В то же время советники Трампа предложили ему несколько вариантов, как может закончиться война. В частности, Кит Келлог вместе с другим советником избранного президента Фредом Флейтцем выступили авторами одного из таких планов. Согласно их идее, Киев лишат военной помощи Вашингтона, если он не начнет мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Россию, что отказ от переговоров с ее стороны приведет к увеличению американской поддержки Украины.