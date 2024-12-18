Таджикистан призвал защитить ледники на фоне глобальной борьбы с опустыниванием

CentralAsia (TJ) - На конференции ООН по борьбе с опустыниванием в Эр-Рияде делегаты взяли на себя обязательства выделить уязвимым странам более $12 млрд долларов для борьбы с деградацией земель и засухой. Таджикистан призвал участников поддержать Международную конференцию по сохранению ледников, которая пройдет в Душанбе в 2025 году.

В крупной экологической конференции ООН – COP16, посвящённой вопросам деградации земель, опустынивания и засухи, приняли участие представители почти 200 стран.

Арабская координационная группа объявила о привлечении $10 млрд до 2030 года. Кроме того, Фонд ОПЕК и Исламский банк развития пообещали по $1 млрд. Эти инвестиции станут частью глобальной стратегии по восстановлению 1 миллиарда гектаров деградированных земель, требующей в общей сложности $2,6 трлн.

Таджикистан и новые вызовы

Делегацию Таджикистана на COP16 возглавила Зарафо Киёмзода, первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве РТ. В своём выступлении Киёмзода подчеркнула важность совместной борьбы с экологическими вызовами, влияющими на развитие стран Центральной Азии.

Она отметила, что засуха и деградация земель становятся причинами вынужденной миграции и представляют новые вызовы для сельского хозяйства. Правительство Таджикистана предпринимает активные меры по предотвращению этих явлений, внедряя программы устойчивого управления земельными ресурсами и водоснабжением.

Киёмзода пригласила участников конференции на Международную конференцию по сохранению ледников, которая пройдет в мае 2025 года в Душанбе. Это событие призвано привлечь внимание к проблемам таяния ледников, влияющего на водные ресурсы региона.

Исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау отметил, что миру необходимо активизировать усилия, поскольку деградация земель ежегодно обходится в $300 млрд, а к 2050 году засухи затронут 75% населения планеты.

Для стран Центральной Азии, включая Таджикистан, такие меры критически важны: регион уже сталкивается с изменением климата, засухами и сокращением водных ресурсов, что угрожает сельскому хозяйству и продовольственной безопасности.

Масштабы земель в Центразии, подверженных засухе

В Центральной Азии из-за изменения климата растет количество длительных засух, что угрожает экономической и социальной стабильности региона.

По данным ООН, 38,43% земель региона находятся в состоянии засухи, из них 1,33% – в состоянии сильной, а 0,23% – экстремальной засухи. Больше всего страдают страны низовья: Узбекистан (89,5%), Туркменистан (88%) и Казахстан (76%). В Таджикистане засуха охватывает 47% территории, в Кыргызстане – 42,4%.

Эксперты отмечают, что причина – в изменении климата, деградации земель и нерациональном использовании ресурсов. Несмотря на масштаб угрозы, засуха редко фиксируется официально, составляя всего 2-3% от числа бедствий в регионе.

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