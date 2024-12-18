Алиев раскрыл содержание несогласованных статей мирного договора с Арменией

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что для заключения мирного договора с Арменией необходимо согласовать еще два спорных пункта из 17 — отказ от взаимных судебных исков и обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе. Прежде содержание статей, о которых Баку и Ереван не могут договориться, не разглашались.

В интервью ВГТРК и «РИА Новости» Ильхам Алиев пояснил, что пункт о неразмещении посторонних сил касается действий Армении. «Под видом так называемых европейских наблюдателей», по его утверждению, на границе «создана инфраструктура НАТО». По соглашению Армении и Евросоюза на границе дислоцирована миссия ЕС для «планового патрулирования и предоставления отчетов о ситуации, содействии стабильности в приграничных районах».

Вместе с тем у Азербайджана есть еще два требования для заключения мирного договора: изменение армянской конституции и ликвидация Минской группы ОБСЕ. Первая претензия состоит в том, что в основном законе Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Баку расценивает этот пункт как территориальную претензию на свою территорию.

Минская группа ОБСЕ, на ликвидации которой настаивает Ильхам Алиев, была создана в 1992 году для поиска решения конфликта в Нагорном Карабахе. Ее деятельность после 2022-го приостановлена, поскольку сопредседатели — Россия, CША и Франция — отказались от взаимодействия. Франция, ближайший союзник Армении в ЕС, и вовсе «утратила шанс быть посредником», считает азербайджанская сторона. «Нежелание Армении ликвидировать ее (Минскую группу ОБСЕ) говорит о серьезности планов реваншистов»,— сказал Ильхам Алиев.

В октябре премьер-министр Никол Пашинян говорил, что текст мирного договора, согласованный на 80–90%, решает вопросы, необходимые для установления мира. Он неоднократно призывал подписать соглашение до утверждения всех спорных пунктов, но Ильхам Алиев называл это предложение «странным и совершенно нереальным». Между тем армянская сторона готова, в частности, изменить конституцию страны, однако референдум по этому вопросу пройдет не ранее 2027 года.