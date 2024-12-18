Алиев заявил, что Армения ждет отмашки из Вашингтона для выхода из ОДКБ

CentralAsia (CA) - Армения ждет отмашки из Вашингтона, чтобы окончательно выйти из Организации договора коллективной безопаности (ОДКБ). Об этом заявил в интервью ВГТРК и «РИА Новости» президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, «Армения понятно, куда идет» и фактически уже вышла из ОДКБ. «По нашим данным... единственная причина, по которой они не выходят де-юре, — потому что они еще не получили отмашки из госдепа», — добавил Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что Армения выйдет из ОДКБ, как только получит отмашку.

ОДКБ — это «союз-пузырь», говорил летом 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он тогда говорил, что «не вернемся обратно», потому что «другого пути нет». Это связано с тем, что организация никак не помогла стране в войне с Азербайджаном, добавлял Пашинян. Кроме того, по его словам, члены ОДКБ «планировали войну против нас». «Точка невозврата пройдена», повторял позицию Армении в декабре Пашинян.