Песков назвал власти Украины заказчиками убийства российского генерала Кириллова

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал теракт в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Песков заявил, что заказчиками теракта являются власти Украины, передает «КоммерсантЪ».

«Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Дмитрий Песков отметил, что следствие по делу о теракте работает эффективно. «Прошло не так много времени, но многое уже стало известно»,— подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Кириллова. «Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе специальной военной операции»,— уверен Песков.

Взрыв в центре Москвы произошел вчера, 17 декабря. В результате погиб Игорь Кириллов, а также его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство заложили в электросамокат и привели в действие дистанционно, его мощность эквивалентна примерно 1 кг тротила. Сегодня, 18 декабря, СКР и ФСБ сообщили о задержании гражданина Узбекистана, подозреваемого в организации взрыва. На допросе он сказал, что был завербован СБУ.