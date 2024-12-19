Демонстрации, митинги, шествия, пикеты и собрания могут проводиться только по уведомлению, разрешение не требуется, — глава Минюста

CentralAsia (MNG) - Было представлено решение очередного заседания правительства. Министр юстиции и внутренних дел АЛТАНГЭРЭЛ Оюунсайхан предоставил следующую информацию об этом наводнении.

АЛТАНГЭРЭЛ Оюунсайхан

«В Монголии была представлена ​​II Национальная программа по защите прав человека. В рамках реализации II Национальной программы по защите прав человека проект, разработанный Министерством юстиции и внутренних дел, был направлен в Национальную комиссию по правам человека. Также было принято решение о представлении этой программы в парламент через Постоянный комитет по правосудию.

Также были приняты некоторые важные решения относительно текущего состояния прав человека. Среди них обсуждался ряд законопроектов, связанных с правами человека. Также обсуждалась свобода демонстраций, митингов, шествий, пикетов и собраний.

Есть закон о свободе демонстраций, митингов, шествий, пикетов и собраний. Сегодня все должно быть зарегистрировано, и если это не зарегистрировано, то это считается незаконным. Мы отменяем эту систему. Если вы хотите провести демонстрацию или митинг, пожалуйста, только сообщите об этом за 48 часов. Вам не нужно ждать ответа, независимо от того, принимаете ли вы уведомление или нет, или не регистрируетесь. Не имеет значения, получено ли уведомление соответствующим органом или нет, или не зафиксировано. Достаточно уведомить нас за 48 часов. Это общепринятый международный стандарт. Полицейская организация будет выполнять только свои функции по обеспечению безопасности и защиты.

Полиция будет заниматься только защитой протестующих, а не их разгоном

Мы работали с международными организациями над внесением изменений в пакет по правам человека», — сообщил министр.

источник: MiddleAsianNews

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