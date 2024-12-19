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Вакцины против ВПЧ достигли отдаленной части Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Монголия только что ввела вакцину от ВПЧ, которая спасает жизни и призвана защитить 90% детей от рака. VaccinesWork посетила школу в аймаке Төв, чтобы посмотреть, как проходит внедрение.

Монголия с ее обширными степями — земля потрясающей природной красоты и глубоких культурных традиций, которые существенно влияют на предоставление медицинских услуг по всей стране.

В конце 2024 года в Монголии началось внедрение вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) для защиты молодого поколения от рака шейки матки, а также других видов рака, вызываемых этим распространенным вирусом.

Достижение сельских общин Монголии может быть сложной задачей. Несмотря на это, мобильные группы посетят более 300 сомонов (деревень), чтобы защитить детей в отдаленных районах.

При поддержке партнеров Gavi и Vaccine Alliance Монголия намерена вакцинировать 90% населения, имеющего право на вакцинацию. Вакцина имеет решающее значение, поскольку в Монголии один из самых высоких показателей заболеваемости раком шейки матки в Азии.

Школы в Монголии играют важную роль в развертывании вакцинации, выступая в качестве основных мест проведения вакцинации против ВПЧ для обеспечения широкого охвата.

Были разработаны специальные информационные материалы для охвата всех сообществ Монголии, что гарантирует инклюзивность программы вакцинации и возможность ее охвата каждым ребенком.

Вакцина против ВПЧ, предлагаемая бесплатно, безопасна, эффективна и призвана сократить ужасные последствия рака шейки матки для Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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