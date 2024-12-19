В монгольском сухопутном порту Шивээхурэн пройдут испытания беспилотных грузовиков

CentralAsia (MNG) -

Ряд вопросов был решен на внеочередном совещании министра цифрового развития, инноваций и коммуникаций. В рамках проекта «Запуск национального спутника» была оценена локация пяти наземных станций и начаты исследования радиочастот. Исследовательская работа завершена на 80 процентов и должна быть сдана 20 декабря. Также был подготовлен и передан в МИД перевод коммерческого соглашения о спутнике.

Также они будут сотрудничать с представителями 11 организаций для проведения испытаний беспилотных транспортных средств 5G в сухопутном порту Шивээхурэн в приграничном регионе. Поскольку инфраструктура для тестирования беспилотного транспорта в сухопутном порту готова, завершить работы планируется до 1 мая 2025 года. Кроме того, планируется выделение радиочастот для использования 5G.

Шивээхурэн — стратегически важный сухопутный порт, через который проходит 48% экспорта угля Монголии.

Ожидается, что сначала беспилотные грузовые перевозки начнут осуществляться между сухопутными портами Шивээхурэн и Сэхэ.

источник: MiddleAsianNews

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