Казначейство Его Величества обеспечит финансирование строительства метро в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Мэр Нямбаатар Хишгээ дал информацию по ряду вопросов города Улан-Батор. Одним из них является строительство метрополитена в столице страны.

«Вопрос финансирования метрополитена решен. На этой неделе мы получим гарантийное письмо от Казначейства Его Величества Великобритании на 15-летний государственный проект метрополитена стоимостью £3 млрд. Таким образом, мы можем понимать, что у нас есть возможность провести объявленный тендер на метрополитен без задержек и проволочек», — сказал он.

Уже известно, что метрополитен Улан-Батора будет иметь протяженность свыше 17 км. Он соединит станции Толгойт и Амгалан. Общая продолжительность поездки на линии составит 27 минут. По плану предусмотрено строительство 14 станций, расположенных на расстоянии 1,3 км друг от друга. Строительные работы планируется начать в 2025 году.

Появление метро в Улан-Баторе решит множество проблем. Прежде всего, это улучшение транспортной инфраструктуры города и снижение нагрузки на автодороги. Неизбежное уменьшение пробок позволит сократить время в пути и повысить уровень комфорта. Важно отметить и экологический аспект. Работа метро снизит объем выброса вредных веществ в атмосферу, что актуально для города с плотной застройкой и большим количеством автомобилей

источник: MiddleAsianNews

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