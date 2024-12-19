Рейтинг знания английского: на каком месте Монголия

CentralAsia (MNG) -
Эксперты составили рейтинг неанглоязычных стран мира, который показывает, в каких странах местные жители лучше всего говорят на английском языке, подробнее передает MiddleAsianNews.
Нидерланды не в первый раз стали страной с лучшим уровнем владения английским языком среди неанглоязычных стран, согласно ежегодному отчету EF English Proficiency Index (EF EPI) за 2024 год. В то же время Монголия оказалась на 84-м месте из 116, продемонстрировав один из низких показателей в мире.
Согласно данным отчета, Нидерланды уверенно удерживают лидерство шестой год подряд с индексом 636. За ними следуют Норвегия (610) и Сингапур (609). На последних местах рейтинга – Йемен (394), Таджикистан (412) и Ливия (415).
В десятке лучших стран доминируют европейские государства, такие как Швеция (608), Хорватия (607) и Дания (603). Однако региональные показатели Европы в целом снизились по сравнению с прошлым годом.
Монголия оказалась на 84-м месте с индексом 464, что значительно ниже среднего мирового показателя (477).
Топ-10 стран с лучшим уровнем английского языка:
Нидерланды — 636;
Норвегия — 610;
Сингапур — 609;
Швеция — 608;
Хорватия — 607;
Португалия — 605;
Дания — 603;
Греция — 602;
Австрия — 600;
Германия — 598.
Страны ниже в рейтинге продемонстрировали следующий результат:
Украина — 535 (40-е место);
Россия — 532 (44-е место);
Турция — 497 (65-е место);
Монголия — 464 (84-е место);
Азербайджан — 462 (86-е место);
Кыргызстан — 457 (88-е место);
Китай — 455 (91-е место);
Япония — 454 (92-е место);
Узбекистан — 439 (98-е место);
Казахстан — 427 (103-е место);
Таджикистан — 412 (109-е место).
На последнем месте рейтинга оказался Йемен с показателем 394.
источник: MiddleAsianNews