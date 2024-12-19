Рейтинг знания английского: на каком месте Монголия

CentralAsia (MNG) -

Эксперты составили рейтинг неанглоязычных стран мира, который показывает, в каких странах местные жители лучше всего говорят на английском языке, подробнее передает MiddleAsianNews.

Нидерланды не в первый раз стали страной с лучшим уровнем владения английским языком среди неанглоязычных стран, согласно ежегодному отчету EF English Proficiency Index (EF EPI) за 2024 год. В то же время Монголия оказалась на 84-м месте из 116, продемонстрировав один из низких показателей в мире.

Согласно данным отчета, Нидерланды уверенно удерживают лидерство шестой год подряд с индексом 636. За ними следуют Норвегия (610) и Сингапур (609). На последних местах рейтинга – Йемен (394), Таджикистан (412) и Ливия (415).

В десятке лучших стран доминируют европейские государства, такие как Швеция (608), Хорватия (607) и Дания (603). Однако региональные показатели Европы в целом снизились по сравнению с прошлым годом.

Монголия оказалась на 84-м месте с индексом 464, что значительно ниже среднего мирового показателя (477).

Топ-10 стран с лучшим уровнем английского языка:

Нидерланды — 636;

Норвегия — 610;

Сингапур — 609;

Швеция — 608;

Хорватия — 607;

Португалия — 605;

Дания — 603;

Греция — 602;

Австрия — 600;

Германия — 598.

Страны ниже в рейтинге продемонстрировали следующий результат:

Украина — 535 (40-е место);

Россия — 532 (44-е место);

Турция — 497 (65-е место);

Монголия — 464 (84-е место);

Азербайджан — 462 (86-е место);

Кыргызстан — 457 (88-е место);

Китай — 455 (91-е место);

Япония — 454 (92-е место);

Узбекистан — 439 (98-е место);

Казахстан — 427 (103-е место);

Таджикистан — 412 (109-е место).

На последнем месте рейтинга оказался Йемен с показателем 394.

источник: MiddleAsianNews

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