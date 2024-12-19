Монголия занимает второе место в мире по потреблению мяса после Тонги

CentralAsia (MNG) -

По данным World Population Review, самые большие любители мяса проживают в Тонга, где каждый человек потребляет в среднем 147,7 килограмма мяса и мясных продуктов в год.

Следом идут Монголия (137,8 килограмма), Сент-Винсент и Гренадины (124,4 килограмма) и США (122,8 килограмма). Меньше всего мяса употребляют в своем рационе жители Бурунди: лишь 3,7 килограмма в среднем на человека за год. Следом идут Демократическая Республика Конго и Бангладеш: 4 и 4,4 килограмма соответственно.

Королевство Тонг — государство в Полинезии. Граничит на севере с водами Самоа, на востоке — с территориальными водами Ниуэ, на западе — с водами Фиджи.

Традиционная тонганская кухня вобрала в себя традиции меланезийской культуры. Аутентичная кухня Королевства базируется на маниоке, ямсе, свинине и корне колоказии.

В качестве основы для мясных блюд выступает свинина, которую в тонганские кулинары жарят или запекают. Советуем туристам попробовать в путешествии белый ямс «Уфи». Понравится гостям Тонга вкус «Лу-Пулу» (мяса, замаринованного в кокосовом молоке и луке) и «Кассава» (запеченная тапиока с кокосовым молоком).

В отпуске гурманов приятно удивят свежие морепродукты. Кальмары, лобстеры, устрицы и осьминоги, завернутые в пальмовые листья и зажаренные на углях. Рекомендуем попробовать «Феке» (мясо кальмаров, запеченное на гриле) или «Ота» (мелко нарезанную рыбу, замаринованную в соке лайма). Произведут на отдыхающих впечатление «Кажан» (вяленый тунец), «Ота Ика» (салат из тунца с мякотью кокоса) и «Махи-махи» (поджаренную на углях рыбу).

Из первых блюд большой популярностью пользуется «Ваи Сиаине» (теплый суп из бананов и молока кокоса).

К столу островитяне подают плоды хлебного дерева и зерновые лепешки.

Поклонникам сладостей на отдыхе придется довольствоваться тропическими фруктами.

Распространенными напитками на островах стали крепкий черный «Королевский кофе», разбавленный водой кокосовый сок и тропический коктейль из арбузной мякоти.

Самым популярным алкогольным напитком остается пиво «Кава»

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения