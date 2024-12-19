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Дроны, радары, катера: Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине на 286 млн долларов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Правительство Великобритания в четверг объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 млн фунтов (около 286 млн долларов).

Пакет включает помощь украинским морским силам на 92 млн фунтов: катера, морские дроны, разведывательные и ударные дроны.

68 млн в новом пакете уйдет на противовоздушную оборону — радары, системы радиоэлектронной борьбы и ложные наземные цели.

29 млн фунтов в новом пакете — это стоимость более чем тысячи полевых систем РЭБ и закупки защитного снаряжения.

26 млн фунтов пойдут на запчасти и обслуживание уже поставленной в Украину техники.

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