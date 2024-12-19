Дроны, радары, катера: Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине на 286 млн долларов
- Азия и мир, политика
- 9:48, 19 декабря 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Правительство Великобритания в четверг объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 млн фунтов (около 286 млн долларов).
Пакет включает помощь украинским морским силам на 92 млн фунтов: катера, морские дроны, разведывательные и ударные дроны.
68 млн в новом пакете уйдет на противовоздушную оборону — радары, системы радиоэлектронной борьбы и ложные наземные цели.
29 млн фунтов в новом пакете — это стоимость более чем тысячи полевых систем РЭБ и закупки защитного снаряжения.
26 млн фунтов пойдут на запчасти и обслуживание уже поставленной в Украину техники.
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