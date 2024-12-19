В ЕС обсуждают отправку до 100 тысяч военных в Украину, - Reuters

CentralAsia (CA) - Европейские страны ведут детальные переговоры по поводу отправки военного контингента в Украину в случае прекращения или заморозки войны с Россией, сообщают источники Reuters.

По словам собеседников агентства, минимальная численность такой миссии оценивается в 40 тысяч солдат. Однако есть мнение, что для защиты Украины от повторения «российской агрессии» потребуется 100 тысяч военных, заявил представитель европейских служб безопасности.

Основу контингента могут составить военные из пяти-восьми стран, среди которых Германия, Великобритания, Франция, Италия и Польша. Его окончательная численность будет зависеть от формата, который сейчас обсуждается. Так, Италия выступает за миротворческую миссию, тогда как во Франции и Украине делают акцент на сдерживании России.

Страны также ведут дискуссию о том, под чьей эгидой будет развернут контингент. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что миротворцы должны действовать под эгидой Организации Объединенных Наций. Но другие чиновники говорят, что это даст России слишком большое влияние, поскольку она является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

По мнению аналитиков, европейцам также придется убедить США принять участие в миссии, хотя бы в виде разведывательной и другой оперативной помощи. При этом в ходе недавних переговоров с президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским избранный президент США Дональд Трамп исключил использование американских войск для контроля прекращения огня.

Источники также обращают внимание на то, что отправка контингента в Украину повысит риск прямого конфликта с Россией и увеличит нагрузку на вооруженные силы европейских стран, которые привыкли полагаться на поддержку США. С точки зрения сотрудника Международного института стратегических исследований Франца-Штефана Гади, выделение 100 тысяч миротворцев вынудит государства ЕС растянуть свои сухопутные войска и сократить участие в других миссиях, например, на Балканах.

Остаются неясными и многие другие вопросы, в том числе потенциальные условия применения оружия. «Что произойдет, если в европейского солдата выстрелят?» — задается вопросом опрошенный Reuters французский военный чиновник.

О том, что Запад намерен развернуть в Украине военный контингент численностью 100 тысяч солдат, в ноябре сообщила Служба внешней разведки России. В ведомстве назвали такой шаг «фактической оккупацией» Украины, отметив, что НАТО стремится заморозить конфликт для того, чтобы восстановить боеспособность ВСУ и подготовить их к «попытке реванша». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, подчеркнул, что размещение миротворцев возможно лишь при согласии всех сторон, вовлеченных в войну.