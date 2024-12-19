На крупнейшем НПЗ на юге России произошел пожар из-за атаки дрона

CentralAsia (CA) - На Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар после массированной ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область России. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, по региону было выпущено более 30 беспилотников и три ракеты. Силы противовоздушной обороны (ПВО) были задействованы в Таганроге, Батайске, Ростове, Шахтах, Каменске, Миллерово и Новошахтинске.

О пожаре на НПЗ Слюсарь написал в 2:42, к 6:08, по его информации, пожарные все еще продолжают бороться с огнем.

Местные новостные телеграм-каналы в течение ночи публиковали видео большого пожара на Новошахтинском НПЗ и сообщали, что местные жители слышали несколько десятков взрывов — вероятно, это были взрывы и российских зенитных ракет, и попавших в цель беспилотников.

По словам губернатора, в некоем населенном пункте под Ростовом обломками сбитого беспилотника ранен один человек.

Новошахтинский завод нефтепродуктов — единственный НПЗ в Ростовской области и крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России, его полная мощность составляет 5,6 млн тонн. Предприятие, введенное в эксплуатацию в 2009 году, производит бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо, оно находится в 100 км от Ростова-на-Дону.