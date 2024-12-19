За ночь над Россией сбили 84 дрона, - Минобороны РФ
- Азия и мир, происшествия
- 11:53, 19 декабря 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 84 дрона над семью регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны. Наибольшее число БПЛА — 36 — уничтожено над Ростовской областью.
Кроме того, военные сбили 21 беспилотник в небе над Брянской областью, 14 — над территорией Белгородской области, шесть — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской областями. Еще один FPV-дрон нейтрализовали в небе над Краснодарским краем.
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