За ночь над Россией сбили 84 дрона, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 84 дрона над семью регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны. Наибольшее число БПЛА — 36 — уничтожено над Ростовской областью.

Кроме того, военные сбили 21 беспилотник в небе над Брянской областью, 14 — над территорией Белгородской области, шесть — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской областями. Еще один FPV-дрон нейтрализовали в небе над Краснодарским краем.