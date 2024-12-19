Франция объявила режим стихийного бедствия на Майотте

CentralAsia (CA) - Министр Франции по делам заморских территорий Франсуа-Ноэль Бюффе объявил на Майотте «положение исключительного стихийного бедствия» для ускорения ликвидации последствий разрушительного циклона «Шидо». Об этом сообщила радиостанция France Info, ссылаясь на коммюнике профильного министерства. Особый режим будет действовать один месяц с возможностью продления.

Отмечается, что власти приняли это решение, чтобы упростить административные процедуры и мобилизовать необходимые ресурсы для разрешения кризиса и восстановления инфраструктуры острова.

Метеорологическая служба Франции сообщала, что циклон «Шидо», обрушившийся на Майотту 14 декабря, стал самым сильным за последние 90 лет. Порывы ветра достигали 60 м/с. Префект заморского департамента Франсуа Ксавье-Бьевиль не исключал сотен и даже тысяч жертв в связи с ураганом. По данным телеканала BFMTV, число погибших достигло 31. На Майотту 19 декабря должен прибыть президент Франции Эмманюэль Макрон, который планирует объявить общенациональный траур в связи с трагедией.