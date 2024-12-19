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В Узбекистане предлагают ввести оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане могут ввести оплачиваемый отпуск для мужчин при рождении ребенка. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента, сообщает «Газета.uz».

Как рассказал УзА депутат Нодир Тилаволдиев, согласно документу, отцы впервые смогут получать оплачиваемый отпуск сроком пять дней в течение месяца после рождения ребёнка, чтобы оказать помощь и поддержку супруге.

Он подчеркнул, что предлагаемое в Трудовой кодекс нововведение является логическим продолжением реформ в стране в гендерной сфере. Сейчас в законодательстве нет подобного порядка, и мужчинам приходится брать отпуск за свой счёт.

Помимо отпусков для мужчин, законопроект включает пункты, касающиеся мер по защите работников, пострадавших от буллинга или насилия, и мер для защиты жертв бытового насилия.

Документ отправили на доработку.

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