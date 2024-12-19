В Калифорнии объявили режим ЧС из-за птичьего гриппа

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CentralAsia (CA) - Калифорния, самый густонаселенный штат Америки, объявила чрезвычайную ситуацию из-за птичьего гриппа, которым заразились десятки работников ферм, сообщает Reuters. Известно о первом тяжелом случае заболевания человека птичьим гриппом.

Заболевший – житель Луизианы. Он госпитализирован в критическом состоянии после предполагаемого контакта с инфицированными птицами на заднем дворе своего дома.

Это свидетельствует о повышенном риске для здоровья людей, потому что это первый случай заражения вирусом на приусадебном участке. Однако центры США по контролю и профилактике заболеваний заявили, что птичий грипп по-прежнему представляет низкий риск для населения. В CDC отметили, что единичный случай тяжелого заболевания у человека с птичьим гриппом H5N1 не является неожиданным, поскольку подобные случаи были в этом году в других странах и в предыдущие годы, включая случаи с летальным исходом.

«Легкие случаи, которые мы наблюдали в Соединенных Штатах, в значительной степени отражают тот факт, что многие люди заражаются от молочных коров, а это совсем не то же самое, что заражение от инфицированных птиц. Если посмотреть на генотип этого пациента из Луизианы, то это не штамм крупного рогатого скота. Это штамм дикой птицы», - сказал Амеш Адалья, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья при Университете Джонса Хопкинса.

Федеральные и государственные власти не смогли взять под контроль вспышку заболевания в стране, поскольку некоторые фермеры отказываются от тестирования и мер сдерживания вируса. В этом году впервые птичьим гриппом заразился крупный рогатый скот на молочных фермах.

Всего подтвержден 61 случай заболевания людей по всей стране с апреля, в основном среди рабочих на молочных фермах и тех, кто занимался забоем инфицированной птицы. С марта птичьим гриппом заразились коровы в более чем 860 стадах в 16 штатах, а с начала вспышки в 2022 году погибли 123 млн голов домашней птицы. В Калифорнии, главном штате США по производству молока, с конца августа заразились коровы в 649 стадах, или примерно 60% от общего поголовья.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в своем чрезвычайном заявлении отметил, что вирус обнаружен на юге штата, тогда как ранее случаи заболевания были зарегистрированы в Центральной долине. А это, по его словам, «требует перехода от регионального сдерживания к мониторингу и реагированию на уровне штата».