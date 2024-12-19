Financial Times назвала Дональда Трампа человеком года

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии британской газеты Financial Times. Газета назвала переизбрание Трампа на президентский пост «самым драматичным возвращением в истории США».

FT уже выбирала Трампа человеком года, когда он одержал победу на президентских выборах 2016 года, обойдя по количеству голосов Хиллари Клинтон.

«В этом году Трамп снова стал выбором FT из-за примечательного характера его возвращения к власти. Больше невозможно отмахнуться от Трампа как от случайности»,— говорится в материале издания.

FT отмечает, что в США «Трамп 2.0» обещает «новую эру всеобщего дерегулирования», за рубежом — «новое иконоборчество». Для Китая, России, Ирана и Северной Кореи, как пишет издание, президентство Дональда Трампа «может стать шансом поколения». «Трамп видит мир как джунгли, в которых США были оседланы нахлебниками-союзниками. Будущее НАТО висит на волоске»,— пишет FT.

12 декабря «человеком года» Дональда Трампа выбрал журнал Time. По утверждению издания, Трамп в 2024 году «изменил американский электорат, активизировав молодых избирателей-мужчин» и добился «исторической во многих отношениях победы». Time также выбирал Трампа человеком года в 2016 году.