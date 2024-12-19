Зеленский не согласен на сокращение армии по требованию РФ и поддерживает введение миротворцев

CentralAsia (CA) - В Брюсселе президент Владимир Зеленский снова заявил, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины членство в НАТО, поэтому будет и дальше просить об этом. Но рассматривает и другие варианты, в том числе «санкционные и финансовые».

«Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет снова. Лучшее - это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем», – заявил Зеленский.

РФ выдвигала требование по сокращению ВСУ на Стамбульских переговорах. И говорила, что они должны лечь в основу нового мирного процесса.

Также Зеленский заявил, что поддерживает идею ввода западных миротворцев в Украину, по которому пока нет консенсуса.

«Мы поддерживаем идею усиления Украины. Я положительно воспринимаю, что Эммануэль Макрон уже имел контакты с некоторыми лидерами. Пока не хочу говорить детали, потому что мы в процессе. И я вижу, что есть уже позитив от некоторых лидеров по этому поводу. Это непростой процесс, вы понимаете, какие в этом риски», - сказал Зеленский.