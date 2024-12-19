Путин рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Зеленским

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей и реалий на земле, передает «КоммерсантЪ».

Также он подчеркнул, что Кремль готов вести переговоры с любым представителем Украины, включая Владимира Зеленского, если он пойдет на выборы и получит легитимность.

«Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью находится под главой режима. Это чисто формальный юридический вопрос»,— сказал президент.

Путин заявил, что политика — это искусство переговоров и компромиссов. Он отметил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине, но от них отказывается другая сторона. Он напомнил про достигнутые в Стамбуле договоренности и что от парафированного документа в итоге отказался именно Киев по совету бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Президент РФ в июне выступил с предложением Украине по мирному урегулированию. Он предложил прекращение конфликта, а не его заморозку, вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от планов по вступлению в НАТО.