Самое популярное слово, которое монголы гуглили

CentralAsia (MNG) -

В конце каждого года Google Trends представляет поисковые запросы, которые чаще всего ищут люди со всего мира и по странам.

По данным сайта компании, самыми популярными поисковыми запросами среди монголов были Eduten, weather и Facebook.

В 2024 году при поиске самых популярных слов монголов чаще всего повторялось слово Eduten.

В Монголии в 2022-2023 учебном году в экспериментальном порядке была внедрена интерактивная образовательная платформа Eduten, в которой приняли участие 520 учащихся из 15 классов в 9 школах. Поскольку эксперимент показал хорошие результаты, было решено продолжить его в 2023-2024 учебном году среди учащихся 3-4 классов по всей стране. В следующем учебном году все школьники 1-5 классов будут изучать математику с использованием этой платформы.

Eduten Playground - это игровая и адаптивная математическая система на основе искусственного интеллекта, которая поставляется с библиотекой контента из более чем 200 000 высококачественных онлайн-заданий для учащихся в возрасте от 6 до 15 лет. Команда создателей Eduten Playground включает в себя профессоров, преподавателей, психологов и инженеров в области вычислительной техники. Многочисленные научные исследования наглядно показывают, что обучение с помощью Eduten Playground улучшает математические способности детей и снижает тревогу, вызываемую непониманием материала.

Это глобальный рейтинг, еще на сайте можно посмотреть популярные запросы в отдельных странах. Чаще всего в 2024 году пользователи гуглили спортивные мероприятия: в пятерку самых популярных запросов попали Кубок Америки, чемпионат Европы по футболу и чемпионат мира по крикету. Замыкает топ-5 Лиам Пейн — певец и экс-участник бойз-бенда One Direction, который погиб в октябре в результате несчастного случая. Среди игр в топе запросов оказались Palworld и Helldivers 2. А из музыкальных исполнителей чаще всего гуглили Пи Дидди — из-за скандала с «белыми вечеринками» и последующим арестом певца.

источник: MiddleAsianNews

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