Будет показана историческая опера «Небесный вестник» о Боорчи по мотивам «Сокровенного сказания монголов»

CentralAsia (MNG) -

Коллектив Государственного академического театра оперы и танца готов приступить к новой работе в преддверии 2025 года.

Новая опера «Тэнгэрийн элч» («Небесный вестник»), историческая национальная опера по мотивам «Сокровенного сказания монголов», будет показана 28 и 29 декабря.

Эта опера представляет собой историческое произведение, показывающее верность Боорчи и дружбу между мужчинами.

Боорчи (конец XII века — первая половина XIII века) — один из командиров личной гвардии Чингисхана.

Боорчи был сыном Наху-баяна из племени арулатов. Он познакомился с Тэмуужином ещё в юношестве: когда у молодого Тэмуджина украли лошадей и он поехал искать конокрадов, то на третий день пути он встретил Боорчи, пасшего лошадей своего отца. Присоединившись к Тэмуужину, он помог ему вернуть украденное.

Когда началось возвышение Тэмуужина, Боорчи стал его первым нукером и был рядом с ним во всех его начинаниях.

В качестве начальника войска правой руки Боорчи впоследствии участвовал во всех походах Чингисхана. Во время завоевания Хорезма, когда зимой 1220/1221 годов монгольская армия расположилась на зимовку к югу от Самарканда, то Боорчи был послан вместе с сыновьями Чингисхана для захвата Ургенча.

источник: MiddleAsianNews

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