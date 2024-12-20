В Маскате прошла первая консультативная встреча между МИД Монголии и Омана

CentralAsia (MNG) -

Первая консультативная встреча между министерствами иностранных дел Монголии и Султаната Оман состоялась 9 декабря 2024 года в столице Омана Маскате.

Консультационную встречу провели директор Департамента Америки, Ближнего Востока и Океании МИД Монголии АНАНД Амгалан и директор Департамента Азии и Тихого океана Министерства иностранных дел Омана Абдулазиз бин Мухаммад Аль-Хосни.

В ходе консультативной встречи стороны подчеркнули, что на первой консультативной встрече, состоявшейся по итогам официального визита министра иностранных дел Султаната Оман Бадра Аль-Бусаиди в Монголию. В будущем договорились активизировать отношения и сотрудничество между двумя странами в сферах политики, обороны, торговли, экономики, инвестиций, горнодобывающей промышленности, энергетики, туризма, сельского хозяйства и образования.

В этом контексте в целях объединения предпринимателей двух стран и поддержки развития туризма стороны решили в ближайшее время взаимно назначить почетных консулов.

Также Государственный секретарь по политическим вопросам Министерства иностранных дел Султаната Оман г-н Шейх Халифа Аль-Харти принял и встретился с представителями монгольской стороны, участвующими в консультативной встрече, и обменялся мнениями о взаимоотношениях и сотрудничество между Монголией и Оманом, а также вопросы международного и регионального значения.

источник: MiddleAsianNews

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