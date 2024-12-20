Все взаимодействие государства с предприятиями будет интегрировано в Единую систему государственных услуг E-Business

CentralAsia (MNG) -

Подготовлен законопроект, направленный на повышение производительности труда правительства, который будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.

В рамках этого будут разработаны изменения и дополнения в Закон «О разрешениях», обеспечивающие согласованность законодательных и иных правовых актов, регулирующих разрешительную деятельность и разрешительные отношения, предоставляемые правительством.

Министру Монголии и руководителю Секретариата Кабинета министров Монголии Учралу Ням-Осору поручено разработать единую методологию интеграции, внедрения и оценки планов эффективности всех государственных и местных административных органов и их сотрудников, привести их в соответствие с долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными показателями политики развития и экономическими ориентирами. При необходимости будут представлены предложения по внесению изменений в соответствующее законодательство.

Национальному комитету по производительности труда Монголии поручено организовать интеграцию всех взаимодействий между правительством и предприятиями в Единую систему государственных услуг E-Business для создания благоприятной деловой среды.

В апреле 2023 года состоялось открытие платформы E-Business для цифровизации государственных услуг в бизнес-среде. Целью этой платформы является создание благоприятной для бизнеса, электронной и открытой среды, устранение государственного давления и устранение. любые трудности и бюрократия, с которыми сталкиваются предприниматели.

На платформе E-Business внедрено 417 специальных лицензий для юридических лиц, 42 справки, 226 государственных услуг и всего 685 услуг.

источник: MiddleAsianNews

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