Законы, которые вступят в силу с 1 января 2025 года в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Повышение минимальной заработной платы, улучшение доступа к финансовым услугам для скотоводов, Закон о пожилых людях и Закон о подоходном налоге с населения

С 1 января 2025 года в Монголии вступят в силу следующие законы:

Текущая минимальная заработная плата в Монголии составляет ₮660 000 (примерно: $192.87) в месяц в 2024 году. С 1 января 2025 года она составит ₮792 000 (примерно: $231.45) . Минимальная заработная плата в Монголии увеличивается каждый год с 1995 года. В то время минимальная заработная плата составляла 9600 тугриков.

Согласно поправкам к статье 12 Закона о скотоводах, Монголия улучшит доступ к финансовым услугам для скотоводов. В результате этого будет улучшено сотрудничество и связь между банками, заводами и скотоводами. Условия труда и жизни скотоводов в их общинах еще больше улучшатся. Это также увеличит спектр кредитных и страховых продуктов для скотоводов.

Поправки к Закону о пожилых людях будут реализованы со следующего года. Средний уровень старения в Монголии увеличивается с каждым годом. Таким образом, ожидается, что количество пожилых людей в трудоспособном населении увеличится с одного из 10 в 2010 году до одного из 4 к 2040 году. Поэтому было принято решение внести поправки в закон, чтобы стимулировать продолжение занятости пожилых людей с целью обеспечения стабильного источника дохода для пожилых людей.

Наконец, внесены поправки в закон о подоходном налоге с физических лиц. Размер скидки не должен превышать 1 процент от налогооблагаемого дохода за налоговый год.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения