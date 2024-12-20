Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении РФ прав человека на ВОТ: Монголия воздержалась.

CentralAsia (MNG) -

Генассамблея ООН впервые назвала вторжение России в Украину «захватнической войной»

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека Россией на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х во вторник, 17 декабря.

За принятие этого документа Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина проголосовала 81 страна, еще 80 воздержались, включая Монголию.

Против документа проголосовали 14 стран — Беларусь, Буркина Фасо, Бурунди, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия, Судан и Зимбабве.

«Благодарен Генеральной Ассамблее ООН и всем государствам-членам, принявшим резолюцию о нарушении прав человека Россией на временно оккупированных территориях Украины. Документ требует от России прекратить агрессивную войну и вывести все свои вооруженные силы с нашей территории», — написал Сибига.

Министр отметил, что в документе этого года особое внимание уделяется жестокому обращению и пыткам украинских военнопленных со стороны России и необходимости возвращения насильственно депортированных украинских детей.

«Международное сообщество твердо стоит на стороне Украины и международного права. Глобальная поддержка Украины остается неизменной», — отметил он.

источник: MiddleAsianNews

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