Финляндия назначила посла-нерезидента в Монголии
CentralAsia (MNG) - На президентской сессии 19 декабря президент Республики Финляндия назначил двух новых послов-нерезидентов.
Президент Республики назначил
посла Микко Киннунена, главу миссии посольства Финляндии в Пекине, на должность посла по совместительству в Монголии, а посла Санну Селин, главу миссии посольства Финляндии в Абудже, на должность посла по совместительству в Либерии.
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