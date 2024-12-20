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Финляндия назначила посла-нерезидента в Монголии

CentralAsia (MNG) -  На президентской сессии 19 декабря президент Республики Финляндия назначил двух новых послов-нерезидентов.

Президент Республики назначил

посла Микко Киннунена, главу миссии посольства Финляндии в Пекине, на должность посла по совместительству в Монголии, а посла Санну Селин, главу миссии посольства Финляндии в Абудже, на должность посла по совместительству в Либерии.

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