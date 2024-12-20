Путин предложил создать при МВД России отдельный центр по работе с мигрантами

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CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин считает, что отдельное ведомство по работе с мигрантами пока не требуется. Вместо этого в рамках МВД нужно создать отдельный «мощный центр», который бы занимался работой в этой сфере, заявил он.

«Очень много дискуссий, делать ли нам отдельное ведомство, у нас оно когда-то было, либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках Министерства внутренних дел»,— сказал президент во время «Итогов года».

5 апреля 2016 года Путин своим указом упразднил Федеральную миграционную службу. Ее функции и полномочия были переданы Главному управлению по вопросам миграции МВД.

7 декабря премьер-министр Михаил Мишустин одобрил введение единой стоимости экзаменов для мигрантов. Цена составит от 3 тыс. до 5,9 тыс. руб. Правительство установило порядок и критерии включения госучреждений в перечень организаций, которые могут проводить экзамены. Список будут формировать на основе предложений Минобрнауки и при согласовании с МВД и Рособрнадзором. В России также введут реестр контролируемых лиц — иностранцев, находящихся в стране нелегально.