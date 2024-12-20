Путин предложил Западу технологическую дуэль с «Орешником» в Киеве

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, заявил, что системы противовоздушной обороны, которые сейчас стоят в Европе, не могут сбить ракеты системы «Орешник».

По его словам, шансов на это «никаких нет».

Экспертам на Западе, которые не верят в возможности «Орешника», он предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века».

«Если эксперты западные так полагают [что «Орешник» можно сбить], то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, в США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником». И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? <…> И для нас это будет интересно. <…> Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль, и посмотрим, что получится. Думаю, будет полезно и для нас, и для американской стороны», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что «Орешник» — новейшая российская разработка, опирающаяся на многолетний конструкторский опыт, но это не модифицированная советская ракета. На вопрос, почему «Орешник» получил такое название, Путин заявил: «Честно, не знаю».

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт.