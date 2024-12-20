Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

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CentralAsia (CA) - Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России принял фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», которая разрешает мусульманам вступать сразу несколько религиозных браков. Об этом 19 декабря сообщил РИА Новости замглавы духовного управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, который входит в совет улемов.

«Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака», — сказал Аляутдинов.

Муфтий рассказал, что мусульманин может вступить в новый религиозный брак, «если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги», а также, если женщина «не желает рожать детей».

Ильдар Аляутдинов перечислил несколько условий, которые мусульманин, согласно фетве, должен выполнить в случае многоженства:

справедливо и равноправно относиться к каждой из жен,

равноценно материально обеспечить каждую из них,

предоставить отдельное жилье каждой из них,

проводить со всеми женами равное время в установленной по договоренности с ними очередности.

«Если эти условия не соблюдаются, то мужчине не разрешается вступать в полигамный брак», — заявил муфтий.

Аляутдинов отметил, что, согласно фетве, мусульманин, состоящий в браке, должен сообщить жене, что намерен заключить новый брак. Также он не должен скрывать, что у него уже есть жена. «Если она (вторая жена) не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам)», — сказал он.

Кроме того, мусульманин, состоящий в браке, при заключении нового религиозного брака будет обязан усыновить всех детей и нотариально оформить завещание.

Муфтий добавил, что положения фетвы не подменяют нормы Семейного кодекса РФ, а только разъясняют права и обязанности супругов, состоящих в религиозном браке. По словам Аляутдинова, российский закон признает только один брак, заключенный в ЗАГСе, но «так как полигамные семьи, состоящие в религиозном браке, фактически существуют, права женщин в них необходимо оговорить», пишет РИА Новости.

«Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены. Наше богословское заключение поможет ей совершить необходимые действия для сохранения за собой прав», — добавил муфтий.