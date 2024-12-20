Попытка покушения на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана: уроженцы Чечни Бислан Расаев и Шамиль Темирханов объявлены в розыск

CentralAsia (KZ) - Власти Узбекистана объявили в международный розыск по линии Интерпол двух граждан России, уроженцев Чеченской Республики — 36-летнего Бислана Расаева и 31-летнего Шамиля Темирханова.

Как сообщает узбекистанское издание «Взгляд.uz», они подозреваются в покушении на бывшего главу департамента информационной политики Администрации президента Комила Алламжонова.

По данным СМИ, Расаев и Темирханов прибыли в Узбекистан разными маршрутами: один нелегально пересёк узбекско-кыргызскую границу при помощи местных жителей, второй въехал через контрольно-пропускной пункт «Достлик» (узбекско-кыргызская граница).

По версии следствия, оба действовали по указанию заказчиков, которые предложили им $1,5 млн за убийство Алламжонова и главы Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Дмитрия Ли.

Разыскиваемым предъявлено обвинение:

Расаеву по:

- ст.223 («Незаконное пресечение границы») УК РУз;

- ст.246 («Контрабанда») УК РУз — Расаев подозревается в незаконной перевозке товаров или предметов, которые могли использоваться для подготовки преступления.

Расаеву и Темирханову по:

- ст.248 («Незаконное хранение и оборот оружия») УК РУз — следствие утверждает, что у подозреваемых было оружие, которое они планировали использовать для покушения.

• ст.241 («Несообщение о преступлении и его сокрытие») УК РУз — они не только не сообщили о готовящемся преступлении, но и участвовали в его организации.

Примерно в 01:40 26 октября по ул.Ифор в Кибрайском районе Ташкентской области двое мужчин обстреляли из огнестрельного оружия ехавший внедорожник Range Rover и скрылись. В сообщении Генпрокуратуры Узбекистана указывалась лишь марка машины и инициалы водителя — С.С. Имя Алламжонова не упоминается.

По данному факту возбуждено несколько уголовных дел: ст. 25 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ст.97 («Умышленное убийство») и ст.248 («Незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств») Уголовного кодекса Узбекистана.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены 7 человек, причастных к данному преступлению. В отношении 5 из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двое были объявлены в розыск.

40-летний Комил Алламжонов занимал пост пресс-секретаря президента Узбекистана с декабря 2017 года по октябрь 2018-го. Затем его назначили исполняющим обязанности генерального директора Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ), которое позже трансформировалось в Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК). Заместителем Алламжонова была дочь действующего президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

В январе 2020 года Алламжонов и Мирзиёева объявили об уходе из АИМК и создали Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа. Алламжонов возглавил попечительский совет фонда, Мирзиёева заняла пост его заместителя.

Летом 2022 года Алламжонов вернулся в администрацию президента на должность заместителя главы этого органа, занимался вопросами изучения общественного мнения и информационной политики. В августе 2023 года возглавил департамент информационной политики администрации президента, 30 сентября текущего года покинул пост, после чего заявил о намерении работать в частном секторе.

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