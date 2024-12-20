Глава военной контрразведки ФСБ России ушел в отставку, - РБК

Николай Юрьев

CentralAsia (CA) - Генерал-полковник Николай Юрьев покинул должность руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России. Об этом РБК сообщили два источника в силовых структурах. Они уточнили, что указ об увольнении Юрьева был подписан 16 декабря.

Один из собеседников издания рассказал, что Николай Юрьев написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Все заместители генерал-полковника сохранили занимаемые должности. Один из них будет временно исполнять обязанности главы военной контрразведки ФСБ. Его имя, как и возможный преемник Юрьева на посту, не раскрывается.

Николай Юрьев в 2018 году в интервью ТАСС рассказал о задачах военной контрразведки ФСБ. Среди них он выделил пресечение деятельности иностранных разведок и борьбу с терроризмом. Генерал говорил, что оперативная группа военной контрразведки в Сирии обеспечивала безопасность базы российских ВКС и предоставляла командованию данные, необходимые при проведении операций.