Казахстан строит школу в Турции: KazAID оператор строительства
CentralAsia (KZ) - В городе Нурдагы, турецкой провинции Газиантеп 19 декабря состоялась церемония закладки фундамента школы, строительство которой инициировано президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Провинция Газиантеп является одним из наиболее пострадавших регионов от разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года. KazAID назначен оператором строительства школы, которая станет символом турецко-казахского братства.
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