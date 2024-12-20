Казахстан строит школу в Турции: KazAID оператор строительства

CentralAsia (KZ) - В городе Нурдагы, турецкой провинции Газиантеп 19 декабря состоялась церемония закладки фундамента школы, строительство которой инициировано президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Провинция Газиантеп является одним из наиболее пострадавших регионов от разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года. KazAID назначен оператором строительства школы, которая станет символом турецко-казахского братства.

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