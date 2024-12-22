Экстремальная жара ускоряет старение, - ученые

CentralAsia (CA) - Экстремальная жара вредит не только планете. Ученые говорят, что они могут ускорять старение человеческого организма. Об этом говорится в американском исследовании, представленном на ежегодной научной встрече Геронтологического общества Америки, пишет Nature.

2024 год имеет все шансы стать самым жарким в истории. С января по октябрь глобальная температура была настолько высокой, что скоро побить предыдущие рекорды.

Жара перегружает сердце и почки, а также замедляет когнитивные процессы. Но экстремальная температура может также оказывать невидимое воздействие.

Исследователи обратились к «эпигенетическим часам» - набору химических модификаций ДНК, которые имеют тенденцию изменяться с возрастом.

Хотя существуют определенные споры по поводу того, насколько такие показатели могут служить индикатором старения, предыдущие работы связывали изменения в этих маркерах с экологическим и социальным стрессом, а также беременностью и некоторыми состояниями здоровья.

Ученые проанализировали данные о таких индикаторах, полученных от около 3,8 тысяч человек в возрасте 56 лет и старше в 2016-2017 годах. Затем они сопоставили эту информацию с температурными картами США.

Ученые искали корреляцию между состоянием молекулярных маркеров и количеством дней, когда тепловой индекс – показатель восприятия температуры, учитывающий как жару, так и влажность – превышал 26,7 °C или 32,2 °C в месте обитания участника.

Исследователи также учли другие факторы, такие как расовая и этническая принадлежности, статус курильщика, местность и доход.

Они обнаружили, что люди, жившие в районах с большим количеством жарких дней в течение одного или шести лет, на молекулярном уровне были «старше», чем те, кто жил в большей прохладе.

Анализ одного набора маркеров показал, что каждый раз, когда доля жарких дней увеличивалась на 10%, к молекулярному возрасту участников прибавлялся 0,12 года.

Другая группа молекулярных маркеров продемонстрировала, что люди, живущие в жарком климате, старели на 0,6% быстрее. Но более короткое влияние высоких температур – несколько дней или месяцев – не оказывало значительного влияния.

В то же время, в исследовании не учитывалось, имели ли участники кондиционер, а также количество времени, которое они провели на улице. Не отследили ученые и индивидуальные реакции на жару. Этим они планируют заняться в последующих работах.