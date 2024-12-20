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Подозреваемому в убийстве российского генерала Кириллова узбекистанцу предъявили обвинение по трем статьям
Ахмад Курбанов
Ахмад Курбанов
Продолжение: Российского генерала Кириллова взорвал гражданин Узбекистана, - СК РФПредыстория: В Москве от взрыва бомбы в самокате погиб генерал Кириллов. Он возглавлял силы радиационной, химической и биологической защиты РФ

CentralAsia (CA) -  Гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, подозреваемому в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, предъявили обвинение в терроризме, сообщает ТАСС и РИА Новости.

Как отмечает агентство, Курбанов проходит по трем статьям – 105-й, 205-й и 222-й УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов). По ним задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее агентство сообщало, что ходатайство об аресте Курбанова поступило в суд.

Теракт на юго-востоке Москвы, жертвой которого стал генерал-лейтенант, произошел утром 17 декабря. Около дома начальника войск РХБЗ заложили взрывное устройство в электросамокат и привели его в действие дистанционно, когда Игорь Кириллов вышел из подъезда. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. На допросе задержанный 18 декабря Ахмаджон Курбонов признался, что завербован СБУ. По предварительным данным, он прибыл в Россию этой осенью.

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