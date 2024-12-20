Путин и Мирзиёев обсудили убийство российского генерала, в котором обвиняется гражданин Узбекистана

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили убийство начальника войск РХБЗ армии России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Как сообщает Кремль, разговор состоялся по инициативе узбекской стороны. Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью российского военнослужащего и его помощника. Он осудил этот «подлый террористический акт» и заявил о намерении продолжить сотрудничество спецслужб двух стран в вопросах противодействия терроризму.

Мирзиёев также поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и итоговой пресс-конференции, а также выразил готовность продолжать развивать российско-узбекистанские отношения по всем направлениям.

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова произошло утром 17 декабря в Москве. Возле дома Кириллова заложили взрывное устройство в электросамокат, которое дистанционно детонировали. 18 декабря спецслужбы сообщили о задержании подозреваемого в организации взрыва гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова. На допросе он заявил, что был завербован Службой безопасности Украины, за убийство ему обещали $100 тыс.