Песков объяснил слова Путина про ракетную дуэль с «Орешником»

Дмитрий Песков // РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (CA) - Слова президента Владимира Путина про дуэль «Орешника» и систем ПВО стран НАТО были ответом на вопрос об уязвимости российской ракеты. Это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, было ли высказывание Путина шуткой, передает ТАСС.

Дмитрий Песков сказал, что о словах Владимира Путина нужно судить, исходя из контекста. «Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости (ракеты), и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО»,— рассказал Песков.

Вчера, 19 декабря, во время «Итогов года» Владимир Путин заявил, что шансов сбить «Орешник» нет ни у кого. Он добавил, что если западные эксперты не верят в эффективность ракеты, им следует организовать для России и Запада технологическую дуэль. В качестве места ее проведения он предложил Киев.