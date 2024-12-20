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Песков объяснил слова Путина про ракетную дуэль с «Орешником»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
// РИА Новости / Наталья Селиверстова
Предыстория: Путин предложил Западу технологическую дуэль с «Орешником» в Киеве

CentralAsia (CA) -  Слова президента Владимира Путина про дуэль «Орешника» и систем ПВО стран НАТО были ответом на вопрос об уязвимости российской ракеты. Это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, было ли высказывание Путина шуткой, передает ТАСС.

Дмитрий Песков сказал, что о словах Владимира Путина нужно судить, исходя из контекста. «Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости (ракеты), и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО»,— рассказал Песков.

Вчера, 19 декабря, во время «Итогов года» Владимир Путин заявил, что шансов сбить «Орешник» нет ни у кого. Он добавил, что если западные эксперты не верят в эффективность ракеты, им следует организовать для России и Запада технологическую дуэль. В качестве места ее проведения он предложил Киев.

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