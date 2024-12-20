Reuters: США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на $1,2 млрд

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CentralAsia (CA) - Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Этот пакет на сумму 1,2 млрд долларов, содержание которого еще уточняется, может стать одним из последних шагов уходящей администрации по поддержке Киева перед возвращением в Белый дом Дональда Трампа.

Помощь будет направлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это означает, что военное оборудование закупается у оборонной промышленности или партнеров, а не берется из американских запасов, и на его доставку могут уйти месяцы или годы, отмечает Reuters.