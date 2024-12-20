Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Минобороны РФ назвало удары ответом на атаку по Ростовской области

CentralAsia (CA) - Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, обломки упали в нескольких районах города, известно о 12 пострадавших и одном погибшем.

Около 7 утра 20 декабря мэр Киева Виталий Кличко предупредил о работе ПВО в столице Украины. Вскоре стало известно, что обломки ракет упали в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.

В Голосеевском районе повреждены тепломагистраль, офисное здание и дорожное покрытие, а также загорелись несколько автомобилей. Без тепла, по данным Кличко, остались 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.

В Днепровском районе обломки, по словам Кличко, упали на крышу дома. В военной администрации уточнили, что повреждено недостроенное здание.

В Соломенском и Шевченковском районах известно о пожарах в результате падения обломков, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Минобороны России заявило, что обстрел Киева стал ответом на удар ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области РФ. В заявлении ведомства говорится, что российские войска нанесли удар по пункту управления Службы безопасности Украины, киевскому конструкторскому бюро «Луч» и по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

⇳