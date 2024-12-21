Каждый гражданин получит ₮350 000 в виде дивидендов — премьер-министр Монголии

CentralAsia (MNG) -

20 декабря 2024 года, состоялось специальное заседание правительства. После заседания премьер-министр выступил с заявлением для общественности, в котором изложил основные решения.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай отметил 100-й день с момента утверждения плана действий правительства. По состоянию на 20 декабря 2024 года Монголия достигла исторического рубежа, экспортировав рекордные 81,8 млн тонн угля.

Государственный бюджет на 2024 год сгенерировал профицит в размере ₮1 трлн (примерно $293 млн), из которых 50% будет направлено в Стабилизационный фонд. Фонд национального благосостояния накопил ощутимый резерв в размере ₮4 трлн (примерно $1трлн 170 млн), что открывает возможности для инвестирования этого капитала в целях роста.

В Национальный фонд благосостояния было внесено в общей сложности ₮495 млрд (примерно $145 млн), что означает сбережения в размере 135 000 тугриков на счете каждого гражданина. По закону эти средства предназначены для использования в секторах здравоохранения и образования. Граждане могут проверить свои сбережения через платформу e-Mongolia.

Компания «Эрдэнэс Таван-Толгой» сообщила о прибыльной деятельности. На сегодняшний день каждый гражданин имеет право получить ₮350 000 (примерно $103) в виде дивидендов. В отличие от предыдущих лет, когда дивиденды распределялись в марте или апреле, правительство решило выдать их в зимние месяцы, учитывая текущие потребности.

Ранее выплаты в размере около ₮100 000 оказывали минимальное влияние на инфляцию. Однако более крупные выплаты в размере от ₮350 000 до ₮500 000 несут в себе значительные инфляционные риски. Чтобы смягчить это, дивиденды будут распределены тремя частями. Учитывая такие проблемы, как загрязнение воздуха, первая часть будет соответствовать сумме, уже сэкономленной в Фонде благосостояния, которая составляет ₮135 000.

В соответствии с финансовым отчетом за 2024 год, дополнительно ₮135 000 будут выплачены каждому гражданину в качестве дивидендов в январе или феврале 2025 года, в соответствии с законом. Эти средства не будут использоваться ни для каких других целей.

Во-вторых, премьер-министр признал, что загрязнение воздуха и пробки на дорогах Улан-Батора достигли критического уровня. В связи с этим было объявлено о повышенной готовности. Для срочного решения этих насущных проблем требуется специальная правовая база в сотрудничестве с парламентом. Эта база будет представлена ​​парламенту для обсуждения, начиная со следующего понедельника.

источник: MiddleAsianNews

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