В Магдебурге авто под управлением психиатра из Саудовской Аравии врезалось в толпу: погибли двое, 68 получили ранения

CentralAsia (CA) - 20 декабря в немецком Магдебурге автомобиль наехал на посетителей рождественской ярмарки.

Как пишет DW, погибли два человека, в том числе ребенок, как минимум 60 человек пострадали, 15 пострадавших — с тяжелыми ранениями.

По данным Welt, злоумышленник - мужчина 1974 года рождения, врач из Саудовской Аравии, который приехал в Германию в 2006 году.

Der Spiegel пишет, что 50-летний подозреваемый Талеб А. - врач-психиатр и -психотерапевт.

По данным издания Die Welt, мужчина проживал в городе Бернбурге, расположенном в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в Германии. Gо месту жительства подозреваемого zа момент публикации проходили обыски. Газета нашла в соцсетях профиль пользователя Taleb Al Abdulmohsen, который подходит под описание на основе перечисленных выше данных.

По данным Der Spiegel, Талеб А. годами давал советы женщинам из Саудовской Аравии, как им бежать из этой страны. Кроме того, у него был собственный сайт, посвященный предоставлению политического убежища в Германии.

По данным немецкой прессы, полиция не имела сведений о том, что Талеб А. разделяет исламистские взгляды. Между тем, как выяснил Der Spiegel, восемь дней назад в одном американском блоге, враждебно относящемся к исламу, появилось видеоинтервью с Талебом А. На протяжении 45 минут он утверждает следующее: германское государство проводит скрытую секретную операцию с целью охоты по всему миру за отошедшими от ислама уроженцами Саудовской Аравии, чтобы «уничтожить их жизнь». В то же время сирийские джихадисты получают в Германии убежище, заявляет он.

Отмечается, что он действовал в одиночку.