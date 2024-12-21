США отозвали предложение вознаграждения в $10 млн за содействие в аресте нового лидера Сирии Ахмеда аль-Шараа

Ахмед аль-Шараа

CentralAsia (CA) - США отозвали предложение вознаграждения в 10 млн долларов за содействие в аресте фактического нового лидера Сирии Ахмеда аль-Шараа, пишет Би-би-си.

Незадолго до этого с ним встретилась делегация американских дипломатов.

Помощница госсекретаря Барбара Лиф, возглавлявшая делегацию, назвала обсуждение с аль-Шараа очень продуктивным и сказал, что он произвел на нее впечатление «прагматичного» человека.

Ахмед аль-Шараа – лидер вооруженного движения «Хайят Тахрир аш-Шам», которое до сих пор формально запрещено как террористическая организация во многих странах, в том числе в США и в России. В начале декабря ХТШ сыграло ведущую роль в свержении режима Башара Асада, правившего Сирией на протяжении более 50 лет, включая 13 лет кровавой гражданской войны.

В американскую делегацию, помимо Барбары Лиф, входили посланник президента Джо Байдена по делам заложников Роджер Карстенс и советник бюро Госдепартамента по делам Ближнего Востока Дэниэл Рубинстайн.

Это первая поездка американских дипломатов любого уровня в Дамаск больше чем за 10 лет.