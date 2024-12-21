Арктика в «новом режиме»: тревожные данные о таянии льдов и изменении климата

CentralAsia (CA) - Радикальные изменения в Арктике, включая рост числа лесных пожаров, озеленение тундры и увеличение количества зимних осадков, зафиксированы в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований США «Арктическая отчетная карта 2024 года».

Как пишет ВМО, это последнее из серии научных открытий, бьющих тревогу по поводу криосферы, которая стала одним из главных приоритетов ВМО и была названа «канарейкой в угольной шахте климатической системы» в последнем бюллетене ВМО.

Криосфера - это название снежных и ледяных регионов Земли: от ледяных щитов, ледников, снега и вечной мерзлоты до морского льда в полярных океанах.

В отдельном докладе «Состояние криосферы в 2024 году: потерянный лед, глобальный ущерб», подготовленном Международной инициативой по климату криосферы, описывается, как сочетание таяния ледяных покровов, исчезновения ледников и таяния вечной мерзлоты будет иметь быстрые, необратимые и катастрофические последствия по всему миру.

В докладе отмечается растущий научный консенсус в отношении того, что таяние гренландских и антарктических ледяных щитов, помимо прочих факторов, может замедлять важные океанические течения на обоих полюсах, что может иметь ужасные последствия для гораздо более холодной Северной Европы) и большего повышения уровня моря вдоль Восточного побережья США.

«Мы не можем вести переговоры с температурой таяния льда», - таков один из итоговых выводов доклада Международной инициативы по климату криосферы, в которую входят ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и сети ВМО по наблюдению за глобальной криосферой.

Отражая растущую международную озабоченность, 2025 год был объявлен Международным годом сохранения ледников.

Арктический отчет содержит материалы 97 ученых из 11 стран.

В нем Арктика предстает в «новом режиме», подчеркивается, что сегодня регион кардинально изменился по сравнению с тем, что было даже десять или два лет назад, что оказывает серьезное влияние на местные сообщества, дикую природу и экосистемы. «Однако это не означает, что климат Арктики стабилизировался в условиях антропогенного потепления. Прогнозы изменения климата на ближайшие несколько десятилетий ясны: изменения будут продолжаться», - пишут авторы.

В отчетный доклад включен очерк о круговороте углерода, в котором отмечается, что тенденции к потеплению вечной мерзлоты сохраняются, а наблюдения на Аляске показывают вторую самую теплую температуру вечной мерзлоты за всю историю наблюдений. В очерке также обсуждается многодесятилетний рост числа лесных пожаров в регионах вечной мерзлоты Северной Америки, и теперь лесные пожары являются неотложной, ежегодной проблемой для жителей Арктики.

«Быстрые темпы и сложность арктических изменений требуют новой и усиленной адаптации Арктики и глобального сокращения загрязнения ископаемыми видами топлива», - говорится в заключении. В нем подчеркивается жизненно важная роль знаний коренных народов.

По оценкам, содержащимся в докладах МГЭИК, количество углерода, хранящегося в вечной мерзлоте (например, в арктической тундре), примерно в два раза превышает его количество в атмосфере в настоящее время. Однако в докладах МГЭИК приводятся доказательства того, что вечная мерзлота претерпевает быстрые изменения. Это создает проблемы для планировщиков, лиц, принимающих решения, и инженеров, поскольку структурная устойчивость и функциональные возможности инфраструктуры больше не являются надежными, как это было задумано, говорится в недавней статье в Бюллетене ВМО.

Арктика - один из регионов, наиболее пострадавших от изменения климата. За последние полвека потепление здесь в три раза превысило среднемировые показатели, что серьезно сказалось на окружающей среде, биоразнообразии и сообществах. Но изменения в регионе выходят далеко за пределы Арктики; их последствия ощущаются во всем мире. Арктический отчет также показывает, что: годовая температура воздуха у поверхности Арктики в октябре 2023 - сентябре 2024 года была второй самой теплой с 1900 года. Последние девять лет - девять самых теплых за всю историю Арктики. Лето 2024 года в Арктике было самым влажным за всю историю.

Осадки в Арктике имеют тенденцию к увеличению с 1950 по 2024 год, причем наиболее выраженное увеличение происходит зимой. Все 18 самых низких сентябрьских минимумов площади льда наблюдались за последние 18 лет. Регионы Северного Ледовитого океана, свободные ото льда в августе, с 1982 года потеплели на 0,3 °C за десятилетие.

Помимо арктической вечной мерзлоты, горная вечная мерзлота составляет 30% глобальной площади вечной мерзлоты, столь же чувствительна к изменению климата и оказывает сильное влияние на горные экосистемы и сообщества. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, отмечается, что в период 2013-2022 годов темпы потепления на глубине 10 метров превышают 1 °C в десятилетие, что в целом превосходит предыдущие оценки. Это наблюдается на всех участках, глубинах и временных периодах для европейских гор. Участки наблюдений за вечной мерзлотой географически распределены неравномерно, они сосредоточены в европейских горах и все больше на Тибетском нагорье. Однако в Скалистых горах, горных хребтах Центральной Азии, Гималаях и Андах имеется лишь несколько наблюдений.

Поддержание температурных датчиков и регистраторов данных в суровых арктических и горных условиях в течение десятилетий для обеспечения непрерывного, надежного и сопоставимого учета температуры вечной мерзлоты представляет собой серьезную проблему. Стандарты по выбору места и протоколы измерений температуры вечной мерзлоты были разработаны и утверждены ВМО совсем недавно. Координируемая через Глобальную криосферную вахту и разработанная при участии большой группы международных экспертов первая глобальная стандартизация мониторинга вечной мерзлоты будет опубликована в конце 2024 года в Руководстве ВМО по приборам и методам наблюдений, WMO. No. 8.

Антарктические ледяные щиты и морской лед Многие районы Антарктиды также претерпевают быстрые изменения, говорится в статье Бюллетеня ВМО.

Повышение температуры атмосферы и океана вокруг Антарктиды приводит к таянию ледяного покрова. Данные, приведенные в докладах МГЭИК, свидетельствуют о том, что если в долгосрочной перспективе глобальный рост температуры превысит 2 °C, то Гренландский и Антарктический ледяные щиты могут достичь критической точки, за которой их таяние станет неостановимым даже при глубоком сокращении выбросов парниковых газов.

Помимо повышения уровня моря, таяние ледяных покровов оказывает значительное воздействие на циркуляцию океана, затопление прибрежных районов и продовольственную безопасность, усугубляя последствия изменения климата для человеческого общества и мира природы.

Уже есть признаки того, что некоторые крупные ледники в Антарктиде вошли в состояние необратимого отступления, а данные из Гренландии свидетельствуют о росте поверхностного таяния и увеличении количества айсбергов за последние 30 лет, говорится в статье Бюллетеня ВМО о криосфере, написанной Родикой Ниту, Майклом Спарроу и Стефаном Уленбруком, Секретариат ВМО, и Джеффри Ки (ранее NOAA).

По данным Службы изменения климата Европейского союза "Куперник" и Национального центра данных о снеге и льде США, площадь морского льда в Антарктике в ноябре достигла самого низкого месячного значения - на 10 % ниже среднего, продолжая серию исторически крупных отрицательных аномалий, наблюдавшихся на протяжении 2023 и 2024 годов.

Около 70% пресной воды Земли хранится в ледниках и ледяных щитах. Баланс массы ледников является важным индикатором изменения климата. В докладах ВМО «Состояние глобальных водных ресурсов в 2023 году» и «Состояние климата в 2024 году» показано, что в 2023 году ледники мира потеряли более 600 гигатонн воды. 600 гигатонн воды - это около 13 % годового потребления воды в мире. Это была самая большая потеря массы за почти 50 лет измерений. После 2022 года 2023 год стал вторым годом подряд, когда все оледенелые регионы мира сообщили о чистой потере льда. Это подчеркивает насущную проблему: долгосрочное сокращение объема воды, хранящейся в виде льда, критически повлияет на будущие водные ресурсы для людей и экосистем. Чтобы подчеркнуть важность ледников, ВМО и ЮНЕСКО содействуют проведению Международного года сохранения ледников в 2025 году.