Пять районов Жамбылской области были обеспечены поливной водой из трансграничных рек, - Минводресурсов Казахстана

CentralAsia (KZ) - В поливной период этого года пять районов Жамбылской области были обеспечены поливной водой из трансграничных рек Шу и Талас.

Как сообщило 20 декабря Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана, это Кордайский, Меркенский, Байзакский, Жамбылский и Таласский районы.

В ведомстве напомнили, что 26 апреля в Бишкеке состоялось 33-е заседание Комиссии Казахстана и Кыргызстана по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас. На заседании был утвержден график забора воды по межгосударственным источникам на реках Шу и Талас в поливной период 2024 года.

В результате через реку Талас в Казахстан вместо прогнозируемых 380 млн кубометров воды поступило 418 млн кубометров. Это на 94,2 млн кубометров больше, чем в прошлом году. Согласно утвержденному графику, по реке Шу было получено 165,3 млн кубометров воды, что на 29,7 млн кубометров больше, чем годом ранее.

«В поливной период этого года аграрии Жамбылской области были полностью обеспечены поливной водой в соответствии с запросами. В частности, на полив 90,1 тысяч га земель было подано 533,3 млн кубометров воды», - сообщил директор филиала «Казводхоза» по Жамбылской области Кайрат Аманов.

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