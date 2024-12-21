Казахские спасатели эвакуировали 52 иностранца из автобуса, сломавшегося в степи

CentralAsia (KZ) - Ночью на трассе Самара—Шымкент сломался пассажирский автобус, который встал в Иргизском районе Актюбинской области, пишет МЧС Казахстана.

Сотрудникb МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева с.Иргиз эвакуировали 52 пассажира, из них 1 ребенок.

Эвакуированные, большинство из которых являются гражданами Республики Узбекистан и 6 граждан Республики Таджикистан к данному часу убыли к месту назначения на другом автобусе. В медицинской помощи никто не нуждался.

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