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Роскомнадзор обязал WhatsApp хранить сообщения пользователей

CentralAsia (CA) -  Роскомнадзор внёс мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Да, WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ. Сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, в соответствии с российским законодательством признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории РФ», - сообщили «Интерфакс» в ведомстве

Согласно так называемому «пакету Яровой», организаторы распространения информации обязаны полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб.

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