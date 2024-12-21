Роскомнадзор обязал WhatsApp хранить сообщения пользователей

CentralAsia (CA) - Роскомнадзор внёс мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Да, WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ. Сервисы, которые де-факто являются организаторами распространения информации, в соответствии с российским законодательством признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории РФ», - сообщили «Интерфакс» в ведомстве

Согласно так называемому «пакету Яровой», организаторы распространения информации обязаны полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб.