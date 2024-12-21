Мужчина пытался провезти самолет через границу в Павлодарской области

CentralAsia (KZ) - Сотрудники Департамента государственных доходов по Павлодарской области (ДГД) совместно с пограничной службой Комитета национальной безопасности установили факт перевозки товара двойного назначения – воздушного судна АН-2Т.

– В ходе досмотра транспортного средства марки «МАЗ 54323» на автомобильном пункте пропуска «Амангельды» (граница с Омской областью РФ) установлен факт перевозки самолета АН-2Т, вес которого составлял 3 тонны 600 кг, оценочная стоимость – 1 800 000 российских рублей.

«Самолет был приобретен гражданином М на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у гражданина М. отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров (специфический товар может быть отнесен как к применению в гражданских целях, так и в военных)», – рассказал руководитель отдела экспортного контроля ДГД Максут Кантарбаев.

В отношении гражданина М., перевозившего самолет без необходимых разрешительных документов, материалы в совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 463 Кодекса об административных правонарушениях, были направлены в суд.

Постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области гражданин М признан виновным, наложен административный штраф в размере более 55 тыс. тенге.

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