Премьер Словакии обвинил Зеленского в попытке подкупа

Роберт Фицо, Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке подкупа, пишет Politico.

По словам Фицо, после того, как он сказал Зеленскому, что Словакия будет терять около 500 млн евро на транзите газа в год, украинский президент якобы спросил его, будет ли он голосовать за членство Украины в НАТО, если он даст ему 500 млн евро российских активов.

«И, конечно, я сказал никогда», - ответил глава словацкого правительства.

Как сказал Фицо, предложения Зеленского, сделанные ему за закрытыми дверями, были абсурдными, и заявил, что Украина осмеливается нанести ущерб экономике страны-члена ЕС.

В свою очередь, Euronews пишет, что ранее Роберт Фицо подверг острой критике Владимира Зеленского после того, как последний решил полностью прекратить транзит российского газа через украинскую территорию с начала 2025 года, после истечения нынешнего контракта.

Словакия, не имеющая выхода к морю, по-прежнему сильно зависит от российского газа, который она получает от государственной монополии «Газпром» по трубопроводу через территорию Украины.

«Если кто и будет препятствовать транзиту газа на территорию Словацкой Республики, если кто и вызовет рост цен на газ на территории Европы, если кто и нанесет огромный экономический ущерб Европейскому союзу, так это президент Зеленский», - заявил Роберт Фицо на пресс-конференции по окончании однодневного саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

«Он имеет право нервничать. Я бы не хотел оказаться на его месте, потому что страна переживает трудности», - добавил он. Ранее Фицо заявил, что Словакия никогда не позволит Украине вступить в НАТО.

Зеленский принял участие в саммите, чтобы попросить больше военной поддержки в войне с Россией. Он дал понять, что транзитный контракт между «Газпромом» и Украиной, от которого Киев получает стабильные доходы, не будет продлен с 2025 года.

«Мы не собираемся продлевать транзит российского газа», - сказал Зеленский журналистам. - Мы не позволим им зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови. И любая страна в мире, которая может получать что-то дешевое из России, в конце концов станет зависимой от России - неважно, произойдет это через месяц или через год. Такова их политика».

Он добавил, что запрет будет распространяться на любой поток газа, идущий из России, чтобы избежать риска продажи российского газа в Европу под видом азербайджанского.