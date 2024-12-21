В мире родился первый ребенок, зачатый в яйцеклетке вне тела женщины

// Gameto

CentralAsia (CA) - Родился первый ребенок, зачатый с помощью необычной технологии зачатия, пишет TechInsider.

Инновационная технология оплодотворения, использующая стволовые клетки, помогающие эмбриону созревать вне организма, привела к появлению на свет первого в мире живого человека.

// Gameto

Мать первого в мире ребенка Fertilo родила в клинике Санта-Исабель в Лиме, Перу, она отмечает, что не может быть счастливее.

Процедура Fertilo отличается от традиционного ЭКО тем, что при ней используются клетки поддержки яичников (OSCS), полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека (iPSCs), и их совместно культивируют с незрелой яйцеклеткой, чтобы имитировать естественный процесс созревания яйцеклетки в лаборатории. Исследование, проведенное в 2023 году, показало, что этот метод значительно улучшает созревание яйцеклеток и формирование эмбриона. Авторы этой методики говорят, что процедура Fertilo позволяет избежать 80% инъекций гормонов, которые требуются при традиционном ЭКО, и сокращает продолжительность цикла «лечения» до трех дней.

// Gameto